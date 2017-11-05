«Мечта Зажиточного Индуса»: Фанаты выяснили причину плохого настроения Ксении Собчак на Муз-ТВ

Церемония награждения победителей Премии Муз-ТВ не могла закончиться без скандала. Его помогла создать Ксения Собчак со своим плохим настроением, которому поклонники попытались найти объяснение.

Закончив вести премию, Ксения Собчак опубликовала в социальной сети на суд людской фотографии всех своих вечерних нарядов. К каждому из них телеведущая придумала оригинальный и смешной заголовок. Например, «Белый лебедь на труде», «Мечта Зажиточного Индуса», «Мечта кролика Роджера в старости», расшитая вручную юбка «Мои миллионы» и элегантный стиль 30-х. Всего Собчак сменила 5 нарядов. И именно в них, по мнению пользователей Сети, крылась причина плохого расположения духа звезды.

Напомним, что много негативных отзывов Ксения Собчак получила от фанатов девушки Тимати Анастасии Решетовой, которую Собчак публично оскорбила. Некоторым комментариям модель ставила лайки. Подписчики страницы Ксении Собчак думают, что неудачные образы настолько разозлили ведущую, что та сорвалась на красивой и всегда прекрасно выглядящей модели. Потому Ксения даже придумала высмеивающие названия для своих платьев. Хотя среди комментаторов всё же есть зрители, уверенные в том, что конфликт между девушками был прописан в сценарии.