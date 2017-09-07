Лишь бы компания была: Катя Гордон предлагает распить с ней бутылку вина

Правозащитница Катя Гордон решила разделить с поклонниками счастье от фанатичного увлечения винными изделиями, распив с самым щедрым из них бутылку.

Катя Гордон часто упоминает в своём Instagram о любви к вину и не стыдится пить на камеру: для храбрости и потому что хочется, но всегда в компании. Женщина даже заявила, что если ей будет мало трёх дипломов о высшем образовании, в четвёртый раз она пойдёт обучаться искусству сомелье. С бутылкой в руках она решила поддержать даже знакомого, который тоже занимается «винной» тематикой.

Гордон попросила поддержать мужчину в начинании добрым словом и копеечкой. А тот, кто поддержит его проект не копеечкой, а круглой суммой, с тем правозащитница выпьет бутылку хорошего вина. Все имена пожертвовавших будут публиковаться, потому обмануть поклонников у женщины вряд ли получится. Кстати, это не первый раз, когда Катя Гордон выпрашивает у обычных пользователей Сети деньги.