Катя Гордон просит денег на выборы у подписчиков, «оторвавшись от реальности»

Певица, юрист и кандидат в президенты Катя Гордон стала просить деньги у своих подписчиков, чтобы профинансировать свою предвыборную кампанию.





Катя Гордон разместила в своём Instagram запись с просьбой откликнуться тем, у кого есть возможность. В посте она благодарит избирателей за подписи, однако жалуется, что её штабу не хватает финансов для работы. Решить финансовую проблему она надеется с помощью неравнодушных: «Мы открыли официальный счет для дальнейшей работы. Мы будем регулярно публиковать отчеты о расходах», - обещает Гордон. Вносить пожертвования в размере до 28 миллиона рублей могут физические и юридические лица, кроме иностранцев, несовершеннолетних, фирм-однодневок и прочих.



Поклонники женщины, которые её недавно ещё поддерживали, пришли в ужас от такой просьбы. «Катя, вы что сбрендили? Просить деньги у простых людей на ваши развлечение, игры в президенты», «Ты шубку свою из соболя продай и машину BMW X6! Авось, чуть-чуть наскребешь», «Людям жить не на что! Дети больные умирают, а вам в фонд перечислять!», «Вот это развод. Так сначала заработай», - пишут разгневанные подписчики.