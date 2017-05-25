Люк Бессон обвиняется в изнасиловании

В полицию обратилась молодая актриса. Сотрудникам правоохранительных органов она рассказала, что стала жертвой насилия. Обвиняет она Люка Бессона.

По словам девушки, она была в отеле "Бристоль" вместе с французким режиссером. Вместе они пили чай и общались. Согласно данным актрисы, как только она допила чай, то тут же упала без сознания. Проснувшись она осознала, что ее изнасиловали. В отеле в тот момент уже не было Бессона. Девушка сказала, что он ушел раньше ее и оставил в номере круглую сумму денег. Тьерри Марембер, адвокат Бессона, подчеркнул, что режиссер чуть не упал со стула, когда услышал о такой жалобе. Все обвинения он опровергает.

Напомним, что Люк Бессон - известный французкий режиссер. За многие годы в его фильмографии десятки популярных фильмов. Среди них: "Пятый элемент", "Такси", "13 район", "Перевозчик" и другие. В некоторых кинокартинах он был задействован и как актер. Также он попробовал себя и в роли писателя, написав роман "Артур и минипуты", а после его продолжение.