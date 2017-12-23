По факту избиения DJ Smash в Перми было открыто уголовное дело

Избиение Андрея Ширмана, более известного под псевдонимом DJ Smash, попало под пристальное внимание полиции. Правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело по факту преступления в Перми.

Инцидент в одном из ночных заведений Перми стало едва ли не самым громким в сфере шоу-бизнеса за последние несколько дней. Избиение депутатом Законодательного собрания города Александром Телепневым музыканта DJ Smash привлекало пристальное внимание представителей правоохранительных органов.

На данный момент полиция уже возбудила уголовное дело по факту причинения средней тяжести вреда здоровью. Стоит напомнить, Андрей Ширман, DJ Smash, был жестоким образом избит Александром Телепневым, бывшим пермским депутатом, после отказа диджея сделать с ним фото.

12 февраля рэп-исполнитель и друг DJ Smash, Тимати, выставил на своей странице в Instagram видео, во время которого Андрей Ширман подобно рассказывает о нападении и нанесенных травмах.