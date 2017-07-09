Тимати обнародовал в Сети видео с избитым DJ Smash‍

Рэп-испонитель Тимур Юнусов, более известный под псевдонимом Тимати, пожелал разоблачить недостойное поведение бывшего депутата Перми Александра Телепнева, который избил диджея Андрея Ширмана.

Рэпер опубликовал соответствующее видео в социальной сети Instagram. Как утверждает Тимати, бывший депутат в состоянии алкогольного опьянения напал на Андрея Ширмана после того, как он, DJ Smash, отказался от предложения первого сделать с ним фото.

Таким образом 9 февраля в одном из ночных заведений Перми завязалась потасовка, после которой медики диагностировали у Ширмана перелом челюсти.

Тимати, желая пролить свет на сложившуюся ситуацию, выставил на своей странице в соцсетях фото избитого DJ Smash, который безучастно лежит на койке в больничной палате. Кроме того, для более полной картины, рэпер опубликовал видео, во время которого можно наблюдать диджея, жалующегося на свою травму.

На данный момент полиция проводит проверку по факту произошедшего, а также устанавливаются сами обстоятельства инцидента.

Ранее стало известно, что экс-депутат избил DJ Smash.