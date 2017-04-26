Ургант издевался над Меладзе в прямом эфире

Популярный российский шоумен Иван Ургант издевался над исполнителем Валерием Меладзе в прямом эфире. Певца заставили угадывать детские мелодии на аттракционе для космонавтов.

Накануне популярный артист Валерий Меладзе принял участие в телевизионном шоу, ведущим которого является Иван Ургант. Шоумен предложил в завершении разговора на различные темы принять участие в увлекательном эксперименте.

На сцене появилась конструкция аттракциона «Гравитация». Меладзе оказался привязанным к тренажеру, используемом при подготовке космонавтов, и ассистенты начали раскручивать конструкцию.

За тридцать секунд певцу необходимо было не только продержаться в экстремальных условиях, но и угадать несколько мелодий для детей.

Зрители назвали подобные эксперименты издевательствами, через которые пришлось пройти уважаемому исполнителю, чтобы не потерять лицо. Впрочем, все остались довольны весельем в студии прямого эфира.

Ранее сообщалось, что Иван Ургант, Игорь Николаев и Юрий Дудь исполнили пародию на хит "Розовое вино".