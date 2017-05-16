Ургант и Николаев исполнили пародию на хит "Розовое вино"

В канун Нового года ведущий Иван Ургант решил в своей передаче представить зрителям шуточный клип на хит 2017 года "Розовое вино". Шоумен исполнил пародию совместно с Игорем Николаевым, Юрием Дудем и Feduk.

В предновогоднем выпуске шоу "Вечерний Ургант" его несменный ведущий показал уникальную пародию, которая была исполнена артистами в русской бане. По сценарию видео, Ургант не советует Николаеву смешивать алкогольные напитки и парную, но тот не слушает советы, а через некоторое время исполнителю становится плохо.

После прихода Игоря Николаева в себя, вся шумная компания перемещается в караоке, где исполняет композицию "Малиновое вино". Сам же хит "Розовое вино" переделал и опубликовал в Сети Feduk. Отметим, что именно на эту песню неоднократно делали пародии известные блогеры и артисты.