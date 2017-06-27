Андрей Панин в очередной раз шокировал Сеть откровенным фото

Скандально-известный актер Андрей Панин, который сейчас получает популярность не благодаря съемкам в фильмах, а своими провокациями, вновь шокировал пользователей Сети своим откровенным снимком. В своем Instagram-аккаунте Панин на время опубликовал снимок со своей супругой с нудистского пляжа.

Свой снимок Панин удалил уже спустя несколько часов после публикации. Также существует версия о том, что администрация Instagram заблокировала фото из-за его чрезмерной откровенности, «Оголенные» снимки в социальной сети публиковать не разрешается.

Тем не менее, за несколько часов пользователи успели сохранить снимок, теперь его продолжают распространять по Сети. Как видно на фотографии, Панин и его жена Люся оголенными отдыхают на пляже в Одессе. По всей видимости, скандальная пара не изменяла своим принципам и посещала исключительно нудистские пляжи.

В описании под снимком Панин указал хэштеги «Пьяные и счастливые». Такое описание еще больше возмутило пользователей, так как юзеры уже устали наблюдать оголенное тело актера.

Андрей Панин часто становится инициатором скандалов. Он уже вступал в перепалку с Галкиным и Биланом. Его прошлогодние видео с псом и там, где Панин гуляет в женском белье, до сих пор ангажируются в соцсетях. Актер стал персонажем мемов, а преданные поклонники умоляют его вновь вернуться к съемкам и оставить провокации в прошлом.