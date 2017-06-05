Звезда телеэкранов Ольга Бузова испугала своих поклонников впадинами на щеках‍. Певица опубликовала новые фотографии в Instagram.

Ведущая скандального телепроекта российского телевидения Ольга Бузова вновь шокировала свих поклонников. Теперь вызвал обсуждение снимок, где звезда социальной сети Instagram предстала в новом образе.

Начинающая певица позирует перед камерами фотографов в нежном голубом наряде, однако он не так привлек фолловеров внимание, как лицо теледивы. Многие заметили, что ее впадины на щеках слишком резко выделяются на общем фоне. У фанатов родилось предположение, что она чем-то больна, поскольку значительно похудела в последнее время.

Некоторые подписчики заявили, что не по душе пришлось вообще все лицо. Не угодили ни скулы, ни губы – «Майкл Джексон как-то», - резюмировал поклонник Бузовой.

Ранее мы писали, что Ольга Бузова в ходе гастрольного тура посетила Марий Эл. Она собрала полный зал в Йошкар-Оле.