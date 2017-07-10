Ольга Бузова собрала полный зал в Йошкар-Оле

Набирающая популярность актриса Ольга Бузова собрала полный зал зрителей на спектакле в Йошкар-Оле. Такой новостью она поделилась на странице в Instagram.

Знаменитость разместила со своего аккаунта видеозапись с поклонниками, которые после концерта подошли сфотографироваться с кумиром. В руках Ольга Бузова держит охапку цветочных букетов. Она широко улыбается, пока поклонницы снимают её на камеры своих телефонов. На записи также можно заметить других известных артистов из труппы: Антона Лирника, Евгения Никишина и Сергея Писаренко.

В описании к публикации звезда поблагодарила аудиторию за присутствие на выступлении, а также подаренные цветы, памятные открытки и улыбки. Она отметила доброту и открытость местных жителей и пообещала им вскоре снова посетить Йошкар-Олу вместе с сольным концертом.

За 9 часов её пост собрал более 804 тысяч положительных отметок пользователей соцсети.