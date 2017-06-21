Российская актриса и телеведущая Настасья Самбурская научила общению с бывшими парнями. Юмористический видеоролик в Instagram в ее исполнении набрал большую популярность.

Накануне 30-летняя актриса Настасья Самбурская разместила на собственной странице в социальной сети Instagram небольшой видеоролик, где она, приняв образ Кузьминичны, взялась обсуждать правила общения с бывшими возлюбленными. Для этого звезда нацепила на себя парик и огромные очки, чтобы больше соответствовать выбранному образу.

Поклонники посчитали, что артистка могла расстаться со своим супругом, но подтверждения этой информации пока нет.

За короткий промежуток времени видео набрало достаточное количество хороших отзывов, как со стороны представительниц прекрасного пола, так и от парней. Они также смогли оценить чувство юмора привлекательной актрисы и новой ведущей телевизионного шоу на российском ТВ.

Ранее мы рассказывали, что Настасья Самбурская поделилась подробностями семейной жизни.