Настасья Самбурская рассказала о насилии в своей семье

Актриса Настасья Самбурская в своем Instagram опубликовала пост с размышлениями о насилии в семье, жертвами которого становятся женщины. Самбурская настаивает, что женщины не должны терпеть насилие и от мужчины, способного поднять руку, нужно уходить.

Своими размышлениями Самбурская дала поклонникам повод думать о том, что причиной ее развода с Дыцевичем стало насилие в их отношениях. Пост с осуждением насилия привлек внимание широкой аудитории пользователей, тематика размышлений, как оказалась, весьма актуальна.

Самбурская указала, что не может понять мужчин, способных решать конфликты лишь насилием. Она осудила рукоприкладство и отметила, что именно из-за неспособности ее матери дать отпор агрессии, она и разорвала отношения с семьей.

По словам Самбурской, женщина должна уходить от мужчины, который против нее применяет насилие. Актриса привела в пример фразу Фаины Раневской о том, что слабый пол – это не женщины, а прогнившие доски. Самбурская утверждает, что насилие терпеть нельзя, а тех, кто смирился с рукоприкладством, она осуждает.