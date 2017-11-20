Певица Лобода выложила в Сеть снимок с голым парнем

Украинская певица Светлана Лобода выложила в Сеть снимок с голым парнем. Фотография, где она обнимается с молодым человеком, размещена в Instagram.

35-летняя певица из Украины Светлана Лобода поблагодарила своих преданных поклонников, что они откликнулись на ее предложение сняться в новом клипе. Особенно звезда поп-сцены отметила работу молодого человека, на теле которого можно увидеть большое количество татуировок.

В социальной сети Instagram появилось изображение со съемок клипа на песню «Парень». На нем можно увидеть, как звезда эстрады обнимается с партнером по съемкам, а парень стоит с обнаженным торсом.

По признанию самой певицы, итог общей работы ей очень понравился. Оценили старания своего кумира и подписчики Лободы. Они наградили фото огромным числом «лайков».

Ранее мы сообщали, что Светлана Лобода поразила фанатов откровенным боди. На снимках пользователи не нашли и грамма лишнего веса у певицы.