Светлана Лобода поразила фанатов откровенным боди

Известная солистка Светлана Лобода продолжает демонстрировать свою сексуальную фигуру в личном микроблоге. Недавно артистка предстала в темном облегающем боди, в котором показала идеальные формы.

Светлана Лобода является не только талантливой певицей, но ещё и любящей мамой своей дочери Евангелины, однако это совсем не мешает знаменитости оголяться для очередных фотосъемок и выходить на сцену в откровенных нарядах. Недавно в микроблоге Лободы появилось мини-видео, в котором артистка позирует в черном боди и хвастается превосходной фигурой.

В комментариях фанаты были очарованы красотой Лободы и даже попросили у певицы советов, как можно похудеть и удерживать свой вес. Также подписчики оценили стройные ноги Светланы, которые из-за боди визуально казались длиннее.