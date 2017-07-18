Лопырева подаст в суд на хакеров, взломавших ее Instagram

Российская телеведущая, фотомодель и посол Чемпионата Мира 2018 года Виктория Лопырева рассказала, что уже восстановила свою взломанную страницу в Instagram. По ее словам, сейчас выясняются личности хакеров, а по окончанию процесса она намеренна подать на них в суд.

Виктория Лопырева рассказала, как обстоят дела с ее аккаунтом в фотохостинге Instagram. По ее словам, проблемы с ним уже нет. Все фотографии, которые были залиты хакерами, удалены, а доступ восстановлен. Телеведущая делится, что благодарна своим подписчикам, которые сразу начали писать ей о взломе во всех социальных сетях. Все же она говорит, что это для нее очень неприятная ситуация, и она огорчена, что вынуждена находиться в ней. Тем не менее, возлюбленная Николая Баскова не собирается опускать руки и намеренна отплатить тем, кто так с ней поступил. По ее словам, после того, как правоохранители выяснять, кто взломал ее страницу, она подаст на них в суд.

Ранее сообщалось о взломе страницы Лопыревой в фотосервисе. Хакеры опубликовали там фотографии обнаженных звезд отечественного шоу-бизнеса. Среди них были снимки Юлии Шавриной, Алексея Чумакова и других.