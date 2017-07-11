Хакеры взломали аккаунт посла ЧМ-2018 в Instagram и опубликовали «голые» фото звезд

9 января хакеры взломали страницу Виктории Лопыревой в Instagram. Теперь с аккаунта амбассадора ЧМ-2018 неизвестные публикуют «голые» фотографии звезд российской эстрады и рекламируют свои услуги по взлому страниц.

В Сети пользователи бурно обсуждают взломанный аккаунт Виктории Лопыревой. Помимо того, что амбассадор ЧМ-2018 лишилась доступа к аккаунту с почти 2 миллионами подписчиков, на нем размещают весьма провокативные фото.

Однако, специалисты Instagram блокируют некоторые видео и фотографии из-за чрезмерно-откровенного содержания. Так, уже удалены фотографии обнаженного Алексея Чумакова и Юлии Ковальчук. Помимо этого, взломавшие аккаунт хакеры рекламируют свои услуги и предлагают всем желающим, готовым «реально заплатить», купить переписки звезд, откровенные фото и видео. Также на странице Лопыревой разместили видео с неадекватной и провокационной речью футболиста «Краснодара» Алексея Мамаева. Видео сопровождается нецензурной лексикой и сомнительно-приличными идиомами.

Пользователи возмутились взломом страницы и в комментариях пишут о том, что от этого аккаунта они отпишутся. Однако, есть и те, кто веселится от позора звезд и просит хакеров продолжать размещать «голые» видео и фото со знаменитостями.