От переутомления Ольга Бузова снова попала под капельницу

Ольга Бузова в своем Instagram-аккаунте опубликовала в разделе InstaStories снимок своей руки, на котором виден след от капельницы. Поклонники подозревают Бузову в алкоголизме, анорексии и хроническом переутомлении.

Ольга Бузова в своем Instagram делится буквально каждой минутой своей жизни. Певица показывает поклонникам не только снимки с выступлений и посты с рекламой, она также публикует свои мысли, мнения и переживания. Помимо этого, в разделе с временно-хранящимися снимками InstaStories Бузова показала свою руку, на которой отчетливо виден след от капельницы.

Пользователи под ее фотографиями начали писать о том, что Бузова поторопилась возвращаться к выступлениям и ей бы следовало отдохнуть подольше после болезни. Также на фотографиях, где рядом с певицей стоит алкоголь, пользователи начали спрашивать, не страдает ли Бузова от алкогольной зависимости.

Другие выдвинули версии о том, что Бузова страдает от анорексии. Женщины недовольны фигурой певицы и утверждают, что «для женского здоровья нельзя быть такой худой». Ранее уже стало известно, что Ольга Бузова рассказала о проблемах со здоровьем. Певица сильно страдала от переутомления, плотный график не оставляет ей времени на отдых и организм дает сбой.