Ольга Бузова рассказала о проблемах со здоровьем

В своем Instagram-аккаунте Ольга Бузова призналась поклонникам в серьезных проблемах со здоровьем и поблагодарила всех близких, которые решили ей помочь. Бузова жалуется на потерю голоса, сильный жар и общее ослабление иммунитета.

По словам Ольги Бузовой, она не привыкла жаловаться на свои проблемы, но иногда обстоятельства вынуждают ее признаться в бессилии. Так, певица рассказала о своих проблемах со здоровьем и призналась, что ее организм дал сбой и иммунитет ослаб до минимального уровня. Бузова отметила, что так плохо ей еще никогда не было.

Ольга Бузова пожаловалась на сильную температуру, жар и ломоту тела. Певица практически не может говорить от боли в горле. Помимо этого, певица отметила тяжесть на душе, которая также приносит ей неудобства. Бузова поблагодарила своих друзей и близких, которые откликнулись на ее проблемы и сорвались к ней на помощь, буквально из аэропорта.

Поклонники пожелали Бузовой скорейшего выздоровления и отметили, что ее график расписан слишком плотно и певице необходимо выделять время на отдых. По мнению пользователей, артистка должна больше времени уделять себе и своему организму.