Галкин выложил в Сеть реакцию Пугачевой на выступление Плющенко

Максим Галкин выложил в Сеть реакцию Аллы Пугачевой на выступление фигуриста Евгения Плющенко во время спектакля. Такой видеозаписью знаменитость поделилась в Instagram 7 января.

На своей странице Максим Галкин поделился положительными эмоциями супруги от зрелища. Алла Пугачева завороженно наблюдает за происходящим на ледяной сцене и снимает представление на смартфон. При этом она показывает большой палец, демонстрируя свою оценку постановки "Щелкунчик 2".

Максим Галкин отметил, что восторг его жены разделили множество присутствующих зрителей. Он поблагодарил Евгения и Яну Плющенко за приятные эмоции. Кроме того, он подчеркнул заслуги их сына Александра, который в свои небольшие годы успел выступить более двух десятков раз на профессиональном уровне.

В новогодние праздники звездная семья посещает уже второе ледовое шоу. За день до этого она ходила на выступление Татьяны Навки. Тогда поклонники раскритиковали Аллу Пугачеву за внешний вид.