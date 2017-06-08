Поклонники раскритиковали Аллу Пугачеву за внешний вид на ледовом шоу

Алла Пугачева вместе с семьёй побывала на ледовом шоу "Руслан и Людмила". Пользователи Instagram раскритиковали певицу за нелепый внешний вид.

Примадонна вместе с мужем и детьми отправилась посмотреть постановку в дворец "Мегаспорт". После мероприятия она и Максим Галкин опубликовали в социальной сети фотографии. На них видно, что для культурного похода Алла Пугачева нарядилась в лакированные сапоги на высокой платформе, облегающие брюки черного цвета и яркую клетчатую куртку. Стиль современной молодежи поддержал также Максим Галкин, надев джинсы и толстовку с капюшоном. Примадонна отметила, что стремится выглядеть для своих детей Лизы и Гарри моложавой. Звездной паре удалось сняться с исполнителями главных ролей Татьяной Навкой и Петром Чернышевым.

Подписчики отрицательно восприняли образ Аллы Пугачевой. Многие критически отозвались о кудрявом парике и стремлении выглядеть молодо в таком возрасте. Другие же, наоборот, отметили смелость исполнительницы.