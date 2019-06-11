«Любил разные вещи весёлые»: Блогер о похождениях Панина на вечеринках для извращенцев

Сегодня, 14:00 \\ Шоу-бизнес

«Когда смотришь видео, ногу сводит», - шутит Илья Мэддисон.

 Отечественный актёр Алексей Панин не устаёт шокировать общественность своими выходками и пристрастиями. То он записывает «взрослое» видео с собакой, то появляется на улице в латексном костюме, то отдыхает на нудистском пляже с маленькой дочерью. Новое видео артиста с ногой его девушки произвело фурор в сети и вызвало массовый резонанс.

Прокомментировать ролик решил и знаменитый видеоблогер Илья Мэддисон (Maddyson). Вместе со своей девушкой он просмотрел запись, прокомментировав её. Начал он со слов: «Хочешь сыграть в «жмурки»? Я покажу тебе видео, от которого ты захочешь зажмуриться».

По словам молодого человека, у него есть знакомые, которые часто посещают вечеринки для любителей «нестандартных» ощущений. Очень часто на подобных мероприятиях они замечали Панина, отмечает блогер. Подробностей Илья не раскрыл, но поделился, что во время встреч для извращенцев Алексей «любил разные вещи весёлые проворачивать», наподобие тех, что есть в нашумевшем видео с ногой.

Под конец ролика Мэддисон отпустил несколько шуток в адрес актера: «Панину надо в ремейке «Золушки» сыграть», «Ноги моей там не будет», «Когда смотришь видео, ногу сводит», «Я боюсь, он ее тоже засунет, если ему дать какую-нибудь награду», «Я удивлюсь, если он себе собаку засунет. Такое комбо».

При этом блоггер раскритиковал людей, нападающих на Панина. Илья уверен, это любовь, которая у каждого человека проявляется по-своему.

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