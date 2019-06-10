Сказалось тяжёлое детство. Панин стал «особенным» еще до прихода известности

Сегодня, 17:55 \\ Шоу-бизнес

Безучастность родителей и тяжелая судьба внесли свою лепту в характер актера.

 В последнее время вокруг актера Алексея Панина возникают скандалы один за одним. После серии неприличных видеозаписей о нем заговорил чуть ли не каждый пользователь сети. Но многие и не догадываются, что «особенным» Панин мог стать еще до прихода известности.

Все связано с тем, что с ранних лет Алексей не отличался примерным поведением. Актер сменил более пяти школ - из некоторых его попросту выгоняли. Причиной исключения из общеобразовательных заведений была низкая успеваемость и некорректное поведение. Хулиганский характер мог развиться у будущего актера из-за недостатка родительского внимания, ведь воспитанием, тогда еще мальчишки, занимались дедушки и бабушки. 

Когда Алексею было 20 лет, умер его отец, и, видимо, именно с того момента в жизни актера начало все меняться, ведь без родительской поддержки очень тяжело преодолевать трудности. Однако, несмотря на такое тяжелое детство и юношество, Панин добился успеха и стал известным, хотя и обзавелся весьма странными вкусами и характером.

Что он не такой как все, Панин не скрывает: он открыто посещает нудистские пляжи, а в 2013 году в программе «Человек-неведимка» совершил каминг-аут, признав себя бисексуалом. При этом своё поведение актер считает нормальным, считая россиян отстающими от сексуального развития Европы.

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