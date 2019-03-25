Намек на Кошкину? «Крест» на дружбе. Мартиросян продолжает портить отношения со старым другом Слепаковым

Футболкой с «кошкой» известный юморист явственно подвинул с дистанции «звездного» соперника.

Конфликтными ситуациями в медийном пространстве удивить кого-то сложно, но когда предметом ссоры двух женатых старых друзей вдруг становится молодая красавица – это, действительно, удивляет. Но при взгляде на ту самую «разлучницу» становится понятным вызывающее соперничество шоуменов.

Актриса Яна Кошкина с первого взгяда очаровывает, пусть даже её шикарный бюст кажется не совсем натуральным. Ради обладания такой женщиной «звёздные» весельчаки Comedy club на ТНТ готовы пойти на что угодно, нисколько не стесняясь в методах и средствах. Неужели почтенный и респектабельный отец семейства разве напялил бы на себя пошловато-игривую футболочку с изображением кошечки? Конечно же, нет. Такая блуза разве что девятикласснице будет к лицу. Или фанатичному «гринписовцу».

Ясно, что Гарик Мартиросян не относится ни к первым, ни ко вторым. Потому то он и облачился в «прикид с намёком» неспроста. Принт надменной представительницы семейства кошачьих явственно намекает на ту самую Кошкину, которая пресловутой чёрной кошкой пробежала между бывшими друзьями. Мартиросян в этом эпическом противостоянии уверенно обставляет своего менее щедрого визави. Судя по слухам в Сети, он не поскупился даже на подарок в виде квартиры в Москве для предмета своей страсти. Кроме этого, застолбил, по слухам, для молодой любовницы место ведущей в «Дом-2».

Вот только с проектом Слепакова «Домашний арест», куда Гарик сосватал Яну, вышел прокол: скандальный сатирик сам влюбился в пышногрудую брюнетку чуть ли не на самой съёмочной площадке. «Но танцую эту девочку только я», - как бы намекает Мартиросян, унижая бывшего друга пошловатой маечкой с изображением кошки. Вот только сколько будут терпеть жёны заигравшихся шоуменов эту мелодраматическую историю, неизвестно. Вполне возможно, что скоро мы услышим новости о бракоразводных процессах в семьях великовозрастных шалопаев.