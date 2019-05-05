«Мама Лена была бы не рада» - Влад Кадони подтвердил роман с 40-летней Орловой

Слухи об отношениях ведущих «Дом-2» появились месяц назад. В СМИ также выдвинули предположение, что Ольга Орлова беременна от Влада Кадони.

Ведущий проекта «Дом-2» на ТНТ опубликовал новый пост в Instagram, где он позирует вместе с Ольгой Орловой. Снимок Кадони сопроводил неоднозначным комментарием: «Пусть блик на моих очках будет единственным, что тебе не нравится во мне». Следом за этим высказыванием чёрный маг разместил эмодзи в виде розовых сердец, чем подтвердил, что между ним и Орловой есть романтические отношения. Кроме того под записью Кадони оставил Орловой комплименты, намекающие на его симпатию к коллеге.

Вероятно, слухи об отношениях Орловой и Кадони возникли не просто так. Мужчина и раньше уделял ведущей «Дом-2» внимание. Поклонники Кадони под записью оставили неодобрительные комментарии, касательно их отношений.

Одна из подписчиц написала: «Мама Лена была бы не рада», - намекая, что мать Кадони не одобрит такой выбор сына.

Влад Кадони подтвердил роман с 40-летней Орловой, однако больше подробностей об их отношениях нет. Есть два варианта, почему Кадони и Орлова не хотят огласки своим чувствам: возможно они боятся, что роман отразится на работе или же вовсе они «заигрывают» со своими поклонниками, намекая на отношения ради обсуждения их персон.

Ольга Орлова также опубликовала пост с тем же снимком. Фото она подписала: «Когда оделись, не договариваясь». Влад Кадони сразу после публикации поста в Instagram оставил неоднозначный комментарий: «Так выглядит идеальная семья». Что же это? Привлечение внимания или признание обоих?