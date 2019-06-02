Отбился от рук. Сын Фриске стал неуправляемым

Сегодня, 13:37 \\ Шоу-бизнес

У Шепелева «бомбит», так как ситуация вышла из-под контроля.

 

Воспитывать ребенка одному – крайне тяжелая задача, и Дмитрий Шепелев яркий тому пример. Уже несколько лет телеведущий самостоятельно растит сына Платона, отгородив его от общественности и даже родных его покойной жены Жанны Фриске. Постепенно у мужчины стали появляться проблемы, он перестал контролировать ребенка, позволяет ему слишком многое, а малыш тем временем прекрасно понимает свою выгодную позицию. Теперь Шепелев пожаловался подписчикам, потому что он уже не знает что делать, и как наказывать сына за его постоянные домашние шалости.

 

«Но ведь и голову пора включать, уже 6 лет! Короче, как быть строгим, расставить границы и оставаться при этом другом?» – новая дилемма Шепелева. Его буквально «бомбит» от того, что ситуация вышла из-под контроля, и его больше не воспринимают всерьез. Сын Фриске стал неуправляемым, ведь отец ему слишком много позволял. Он окончательно отбился от рук, раз в 6-летнем возрасте не понимает, что нужно слушать родителей.


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Автор - Александра Рождественская
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