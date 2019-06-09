Стерпится-слюбится? Влюбленный Петросян поражает подписчиков своей активностью

Сегодня, 06:00 \\ Шоу-бизнес

Евгений Ваганович активничает в сети, что на него не похоже.

Артист на данный момент отдыхает в Дубае в семизвёздочном отеле. И каждый день выставляет новые посты в Instagram. То Евгений вдохновлён отдыхом, то рыбачит на яхте, то вкусно ужинает. Все бы ничего, но его видели в компании экс-супруги Елены Степаненко. В Instagram-канале admin_anshlaka сообщают, что Евгений отдыхает в компании экс-жены Елены Степаненко уже вторую неделю. Инсайдеры сообщили, что заметили их вместе в отеле. Петросян обхаживал Елену, как в первый медовый месяц. Складывается впечатление, что великий юморист, Евгений Петросян опять влюблен, как мальчишка. Елену он сначала сводил на расслабляющий массаж, как сообщили в Instagram-канале. После релакса, был экстрим на дорогом автомобиле, а потом они пошли кататься на яхте.

«Евгений Ваганович, вы так окрылены отдыхом с Еленой, что не перестаете постить счастливые фотографии, одну за одной! Спасибо вам», — поражает артист своей активностью, подписчиков в Instagram. Петросян пытается замолить все грехи перед своей вновь возлюбленной Степаненко.

Крайнее фото Евгения было сделано с огнем, а как всем известно, огонь очень сильный и могущественный элемент. Стихия огня символизирует трансформацию, очищение. Огонь связан с действиями, страстью и интеллектом, его присутствие всегда активизирует. Стерпится-слюбится, Елена наверняка простила ошибки Петросяна, ведь они столько лет были вместе. Скорее всего, они снова начнут афишировать свои отношения, как только будет «больше не больно». Обе стороны постепенно притрутся друг к другу. Вполне возможно, что они будут терпимее относится к взаимным недостаткам и перестанут обращать внимание на неприятные мелочи. Несмотря на то, что Петросян отдыхает в компании Елены, Брухунова не перестает лайкать фотографии юмориста. Скорее всего, Татьяна-разлучница, пытается обратить на себя внимание Евгения Вагановича. Ведь миллионер-юморит не на шутку решил вернуться в семью, а денежки «уплывают» от модницы Тани.

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Автор - Ария Нойманн
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