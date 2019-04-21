«Любимый» Путин не бросит. Слепакова от увольнения с ТНТ спасает дружба с президентом

После признания лидеру страны «в любви» главный сатирик ТНТ смело заигрывает с властью.

Популярное творчество Семёна Слепакова уже много лет балансирует на гране острой сатиры и откровенных колкостей в адрес властных структур. Комик смело ведёт свою независимую линию, откровенно высказываясь на злобу дня, не боясь даже увольнения с канала ТНТ.

Как так получается, когда острословы из числа журналистов или общественных деятелей часто попадают в опалу за куда более скромные высказывания? Не иначе, как Слепакова спасает дружба с «любимым» Путиным, которому он откровенно накануне в соцсетях признался «в любви», оговорившись, что при этом «ничего не понимает в людях». Конечно, после таких слов президент не бросит в беде!

Теперь Слепаков даже смело запустил провокационный проект «Домашний арест», который прямо намекает о мере задержания, часто применяемой к оппозиционным деятелям. Артист по-прежнему отпускает едкие колкости в адрес высокопоставленных чиновников и не стесняется обыгрывать в песнях пикантные политические темы. Видно, Путин на самом деле оценил расположение кумира многотысячной армии поклонников канала ТНТ!

Впрочем, может всё статься и так, что в этой ситуации власть и шоу-бизнес всего лишь держат взаимовыгодный паритет. Власти выгодно демонстрировать лояльность к ярким медийным персонам, кумирам молодёжи, в среде которой всегда будут актуальны протестные настроения. А самим артистам, как никому другому, выгоден пиар. Пусть даже и чёрный. Главное, чтобы всё в итоге завершилось песней и аплодисментами, а не народными волнениями на Болотной.