«Откуда берутся кретины» - Малышева может вылететь с «Первого» за унизительное шоу про больных детей

Сегодня, 10:30 \\ Шоу-бизнес

Прошлые «заслуги» и новая выходка ведущей доведут Эрнста.

 Елена Малышева долгое время является ведущей программы «Жить здорово!» и за это время она обрела популярность не только как опытный врач, но и как человек, который не совсем понимает, как правильно преподнести информацию. Ранее все обсуждали выпуск передачи, в котором «матка» исполняла песню, и многих шокировало то, что данный выпуск показывали по телевизору, и его могли видеть дети. В связи с тем, что Малышева одобрила это, большое количество людей, озлобившись на нее, начали просить об увольнении столь неординарной ведущей с Первого канала, но руководство, похоже, посчитало это приемлемым, и не обратило внимания на странные шоу. Однако все пошло дальше, и теперь новая серия программы может стать последней в карьере ведущей.

В эфире «Жить здорово!» Малышева подняла вопрос, который коснулся больных детей. Ведущая начала передачу со слов: «Наш первый разговор мы назвали строго и сурово. Откуда берутся кретины. Слово кретин — это слово медицинское. Это диагноз, определяющий степень умственной отсталости». Данное выражение Малышевой вновь сделало ее объектом, вокруг которого разгорается скандал. Многие родители, дети которых страдают таким заболеванием, ополчились против телеведущей, ведь данный термин воспринимается довольно обидно, и может быть расценен, как оскорбление.

Многие родители решили любыми усилиями добиться справедливости. В связи с тем, что в адрес руководителя Первого канала поступает много жалоб на Малышеву, не исключено, что он предпримет необходимые действия. После нового выпуска количество обращений явно вырастет, и если Константин Эрнест адекватно отреагирует на просьбы разъяренных зрителей, телеведущая может вылететь с работы из-за унизительных высказываний.

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