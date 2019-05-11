«Замаливает грешки»? Петросян «присматривает» для Степаненко машину за 6 миллионов долларов

Сегодня, 12:13 \\ Шоу-бизнес

Брухунова будет вне себя от злости! Такими подарками ее точно не баловали.

Появляется все больше оснований для мысли о том, что юморист окончательно перестал интересоваться молодой любовницей Татьяной Брухуновой, а все силы он направил на то, чтобы вернуть хоть и бывшую, но законную супругу Елену Степаненко.

В данный момент Петросян проводит свой долгожданный отпуск в Объединённых Арабских Эмиратах. Петросян регулярно выкладывает в свой Instagram-альбом многочисленные фото из путешествия. В сети поговаривают, что именно Елена выступает личным фотографом 73-летнего артиста. Судя по всему, Петросян решил баловать Степаненко, ведь он активно проводит досуг в недешевой для отдыха стране и засматривается на очень дорогие подарки. Брухунова точно будет в ярости, если узнает, что юморист оказался со Степаненко куда щедрее, чем с ней.

На свежем снимке Евгений Ваганович позирует около самого дорогого в мире автомобиля — Lamborghini Aventador золотого цвета, предварительная стоимость которого составляет около 6 миллионов долларов.

Что это было, очередная экскурсия, или Петросян «замаливает грешки» перед экс-супругой, и «присматривает» для Степаненко в качестве извинений золотую иномарку? Фотографию «авто-сокровища» юморист ласково подписал:

«Золотце ты моё!»

Кому были адресованы эти строки, бывшей жене или машине — остается только гадать.

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Автор - Екатерина Золотова
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