Харламов, собака, нога. Панин стал жертвой очередного издевательства Гарика

Юморист опубликовал двусмысленное видео с животным и женской ступней, видимо, именно так он решил ответить на угрозы артиста.

Известный юморист Гарик Харламов после стёба Ларисы Гузеевой и передачи «Давай поженимся!» решил переключить свое внимание на великого артиста, когда в сети появилось неоднозначный ролик с участием Панина с пометкой 18+. Как все прекрасно знают, комик привык в саркастичной и язвительной форме комментировать необычные события, а по Панину он буквально прошелся в полной мере.

Вот только самому Алексею не понравились шутки, он записал видеообращение и попытался пригрозить Харламову за его неоднозначные намёки на причудливые развлечения. Только Гарик не собирается, похоже, останавливаться. В своем Instagram он опять разместил новый ролик, на котором присутствует собака и человек, который дразнит пса своей ногой, публикацию он назвал «Ответом».

Поклонники Гарика и другие звезды шоу-бизнеса снова приняли это неким намёком в адрес Алексея, а подпись, как за ответ на обращение и угрозы артиста.

Панин снова стал жертвой очередного издевательства Гарика, ведь, по всей видимости, именно на похождения артиста указал комик. Харламов, собака, ноги. Все в полном комплекте, ведь все прекрасно понимают, к чему тут собака и почему в этом замешан сам артист.

«Двойной удар по Панину», «Мечта Панина в одном видео», «Гарик, перестань соблазнять Панина», «В ногу с Паниным идёшь?», «Комбо для Лехи!», «Достойный ответ на его угрозы», «Это продолжение конфликта с Паниным?» - шутят комментаторы в сети.

Как известно многим, недавно на анонимном сайте появилось видео с участием скандального актера Алексеем Паниным, из которого стало понятно, что женские ножки – это очередное увлечение актера. Однако на видео самой спутницы, конечно, же не видно, но зато прекрасно видно Панина и пятку девушки. Подробности, где находилась другая часть ступни, мы опустим.

Однако артист заявил, что ни о каком ролике не знает и вообще он на гастролях. Правда, вот запись есть и сказать, что на ней вовсе не Алексей, не получится.

Пока сам Алексей никак не отреагировал на очередные шутки коллеги по шоу-бизнесу, но, по предположению, война между знаменитостями только началась и прекращать ее никто из них не планирует. Возможно, Алексей перейдет к более серьезным действиям и воплотит свои угрозы в реальность, посвятив общественность в «грязные» дела Гарика Харламова.