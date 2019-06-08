«Как первый медовый месяц»: Обозреватели заметили Петросяна со Степаненко на совместном отдыхе

Вот с кем юморист проводит свой заслуженный отдых.

Евгений Ваганович проводит свой отдых в Дубае в роскошном семи звёздочном отеле «Бурдж-аль-Араб». Стоит подметить, что это самый дорогой отель в Дубае, он так же известен, как отель Парус. В Instagram-канале admin_anshlaka сообщают, что Евгений отдыхает в компании экс-жены Елены Степаненко. Инсайдеры сообщили, что заметили их вместе в отеле. Петросян обхаживал Елену, как в первый медовый месяц. В это же время, разлучница Бурухунова отдыхает в солнечной Грузии с горячим мужчиной и кушает хинкали. Ее заметили в компании молодого мужчины, когда они гугляли по набережной Тбилиси.

А фанаты заметили, что в соцсети Петросян Татьяну больше не лайкает, а вот Брухунова продолжает лайкать его снимки и обращать на себя внимание. Под шумок, пожилой ловелас, решил вернуться к экс-супруге. А удивлял он ее со слов инсайдеров разными СПА-процедурами, массажами и завтраками с черной икрой. Очевидно, что он делает для бывшей супруги лакшери отдых. Скорее всего, Евгений хочет показать и доказать Елене, что она та единственная женщина в его жизни, без которой жить он не может и Елена много для него значит. Несмотря на то, что она не мало забрала денег у юмориста при разводе - он вернулся. Видимо, Петросян понял, что никому кроме Елены он как мужчина не интересен в этом возрасте. А может все дело в тех злополучных деньгах и раритетных рукописях, а также картинах, которые припрятала в своем доме Степаненко?

Поскольку, по общей статистке, молодым дамам интересно только финансовое состояние юмориста - Петросян понял это, но не сразу. Действительно, зачем разводиться под старость, ведь ее нужно провести не просто с каким-то малознакомым человеком, а c очень даже с родным и надежным. Возможно, именно поэтому, будем надеяться, что Евгений и Елена снова вместе и они счастливы.