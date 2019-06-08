«Скромный мальчуган у премьера»: Стас Садальский рискует свободой за шутки о сыне Дмитрия Медведева

Сегодня, 02:58 \\ Шоу-бизнес

Актер компрометирует председателя правительства новостями о бизнесе сына Медведева, его американском гражданстве и обучении в МГИМО.

В своей социальной сети Instagram, зачастую известный советский и российский актер Станислав Садальский критикует власть. Последним его компроматом стал саркастический пост о сыне премьер-министра Дмитрия Анатольевича Медведева – Илье. 24-летний

 

Илья Дмитриевич Медведев, по сообщению итальянских СМИ, пришел в МГИМО за студенческим билетом, где не учился. Также они сообщают, что Илья имеет гражданство США, владелец сети гипермаркетов и заправок в США.

«Какие только наговоры по итальянскому ТВ, не идут на сынка лучшего экс-президента РФ Димона?! Уж успокойтесь он не гражданин USA, хотя вид на жительство Америки имеется…Какой же все-таки милый председатель Единой России Медведев #партияжуликовиворов#отецисын», - язвительно заключил Стас Садальский.

«Была бы я, Медведевым Дмитрием Анатольевичем, мой бы сын не за студенческим пошел бы, а стал бы ректором МГИМО», - шутят пользователи.

 

«Скромный мальчуган у премьера», - отвечает Стас.

«Ох, Станислав, не быть вам народным…», - переживают поклонники.

«Какое несчастье!», - продолжает язвить Садальский.

«Это он для папы и мамы – ребенок, а для всех остальных наследник наворованных капиталов своего отца, которые он транжирит без чести и совести», - пишет пользователь.

«Правильно, пусть в гнилой Америке живет!», - экстремистки подмечает актер.

После такого общения с населением, Стас Садальский рискует свободой за шутки о сыне Дмитрия Медведева. Все дело в том, что Станислав всегда принципиально высказывался о власти и о беззаконии в стране. Как на самом деле – решать только жителям России, а актеру следует быть осторожнее в своих выражениях, ведь это подрыв и высказывание недоверия правительству, за которое предусмотрена уголовная ответственность.

Несмотря на то, что большая часть населения согласны с его высказываниями и также недовольны «золотыми детьми» чиновников – Уголовный кодекс Российской Федерации еще никто не отменял.

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