«Скромный мальчуган у премьера»: Стас Садальский рискует свободой за шутки о сыне Дмитрия Медведева

💰Какие только наговоры по итальянскому ТВ, не идут на сынка лучшего экс- президента РФ Димона?! Уж успокойтесь он не гражданин USA, хотя вид на жительство Америки имеется ... Какой же все таки милый председатель Единой России Медведев #партияжуликовиворов #италия #генуя #divina #отецисын