«Татьяна выбрала помоложе и побогаче»: подписчики Петросяна заметили Брухунову с горячим мужчиной

Сегодня, 11:10 \\ Шоу-бизнес

Татьяна отдыхает в Грузии, по-видимому, с Петросяном покончено.

Брухунова, несколько дней назад отправилась отдыхать в Грузию. Планирует посетить серные бани, ботанический сад, Собор Святой Троицы, воды Лагидзе и все это за один день. Конечно, в первый же день отдыха Татьяна попробовала хинкали в прекрасном городе Тбилиси. В это же время, Евгений Петросян отдыхает в солнечном Дубае в семи звёздочном отеле «Бурдж-аль-Араб». В СМИ сообщали, что Петросян развелся со своей экс-женой Еленой из-за интрижки с Татьяной.

«С Татьяной ничего не сложилось, она выбрала помоложе и побогаче», — разоблачили Брухунову обозреватели. В Instagram канале admin_anshlaka, выложили информацию о том, что отдыхавшую Татьяну заметили инсайдеры в Грузии, с молодым и горячим мужчиной.

Сообщили, что они гуляли за ручку по пляжу Черного моря, фотографировались, обнимались и сияли от счастья. Вот так и случается, сначала девушки находят удобный и надежный мужской кошелек, а потом, когда становятся не нуждающимися в чужом кошельке, они находят мужчину по душе. Так, видимо, случилось и в нашей истории с Мартиросяном и Брухуновой. Возможен и такой вариант, что Татьяна поехала отдыхать с «подружками», по крайней мере, Евгению так сообщила Брухунова. Татьяна пишет в сети, что она не медийная личность и не понимает, почему вызвала такой интерес у журналистов.

Скорее всего, Брухунова не думала о том, что нет дыма без огня, и если она становится ближе к известным людям, то она автоматически попадает под обсуждение. Развелись великие Степаненко и Петросян, навряд ли они сделали это просто так, что-то должно послужить причиной. По мнению подписчиков, хейтеров и СМИ, именно Татьяна стала той самой причиной для развода.

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Автор - Ария Нойманн
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