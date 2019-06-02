Харламов нашел новую жертву и простебал «ногастого» Панина

Сегодня, 05:52 \\ Шоу-бизнес

Юморист опубликовал в своем микроблоге подборку, посвященную Панину. В обсуждение включились многие звезды шоу-бизнеса.

После троллинга Ларисы Гузеевой и передачи «Давай поженимся!» Гарик Харламов переключил свое внимание на скандально известного Алексея Панина. Недавно актер заставил общественность говорить о себе в свете появления в Сети неоднозначного видео с пометкой 18+. На видео главным героем стал сам Панин, а также нога неизвестной девушки.

Как известно, юморист Гарик Харламов обычно в саркастичной форме комментирует в своем микроблоге все необычные события. В качестве новой жертвы он избрал хедлайнера соцсетей – «ногастого» Алексея Панина.

Харламов не поскупился и посвятил актеру восемь картинок с провокационными надписями, которые так или иначе связаны с ногами. Стеб юмориста поддержали и другие представители шоу-бизнеса. В обсуждении отметились: Егор Крид, Иосиф Пригожин, Emin. Больше всего отклика нашел комментарий Семена Слепакова «Не с той ноги встал».

Рядовым пользователям соцсети стеб Харламова также пришелся по душе. Они стали предлагать свои вариации шуток на тему Панина и ног: «Я в его видео больше ни ногой», «Откуда у шутки ноги растут?», «Бедолага, целый день на ногах».

Поделиться новостью:
Автор - Мария Титова
Главное за неделю

Вот и сказочке конец. Николаев забрал ребенка у Проскуряковой

На это указывает различная жизнь семейной пары - композитор с ребенком давно уехал в...

«Выпьем за любовь» за решеткой? Николаева могут посадить за похищение ребенка у Проскуряковой

Ранее стало известно, что композитор выкрал у жены дочь. В сети также не раз обсуждали...

«Это только начало» - Малахов собирает армию для «битвы» с Галкиным

 Первых откликнувшихся на призыв ведущий назвал тремя мушкетерами.

Эскортница за 30 тысяч? Воробьёв показал себя как самый «лицемерный» холостяк

«Порядочный» певец решил на отдыхе развлечься с ветреной особой.

«Забрал и забыл»: Николаев не заботится о «похищенной» у Проскуряковой дочке - Соцсети

 Веронику сравнили с ухоженными детьми Галкина и Пугачёвой, от которых она так отличается.

Малахов, спасай! Проскурякова может опозорить Николаева на ток-шоу

 Супруга знаменитого композитора попробует вернуть дочь с помощью скандала на ТВ.

Замаливать грешки? Шаляпин приехал в родной город к обиженной матери

Публика в этом уверена, ведь Елена так и не смогла простить сыну брак с пожилой...

То ли девушка, а то ли виденье - Шаляпин задумался о коррекции пола?

 Певец решил проверить, пойдет ли ему внешность девушки, с помощью приложения.

Королёва будет в шоке - Тарзан публично флиртовал со StandUp-комиком

Игривое общение Сергея и Алексея, похоже, вызвало недоумение у других участников шоу.

Начинают делить наследство? Адвокат раскрыл детали завещания Бари Алибасова

 Нотариально заверенный документ был составлен ещё семь лет назад.

Брак с Королёвой довёл? «Измученное» лицо Тарзана не спасает даже пластика

Алкоголик и забитый наркоман — такие слова приходят на ум, глядя на «пропитое» лицо и...

Собаку с собой заберёт? Панина поместят в психиатрическую лечебницу

Общество уверено в этом, ведь наркомания, алкоголизм, нападение на полицейских и страсть...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ