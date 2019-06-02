Харламов нашел новую жертву и простебал «ногастого» Панина

Юморист опубликовал в своем микроблоге подборку, посвященную Панину. В обсуждение включились многие звезды шоу-бизнеса.

После троллинга Ларисы Гузеевой и передачи «Давай поженимся!» Гарик Харламов переключил свое внимание на скандально известного Алексея Панина. Недавно актер заставил общественность говорить о себе в свете появления в Сети неоднозначного видео с пометкой 18+. На видео главным героем стал сам Панин, а также нога неизвестной девушки.

Как известно, юморист Гарик Харламов обычно в саркастичной форме комментирует в своем микроблоге все необычные события. В качестве новой жертвы он избрал хедлайнера соцсетей – «ногастого» Алексея Панина.

Харламов не поскупился и посвятил актеру восемь картинок с провокационными надписями, которые так или иначе связаны с ногами. Стеб юмориста поддержали и другие представители шоу-бизнеса. В обсуждении отметились: Егор Крид, Иосиф Пригожин, Emin. Больше всего отклика нашел комментарий Семена Слепакова «Не с той ноги встал».

Рядовым пользователям соцсети стеб Харламова также пришелся по душе. Они стали предлагать свои вариации шуток на тему Панина и ног: «Я в его видео больше ни ногой», «Откуда у шутки ноги растут?», «Бедолага, целый день на ногах».