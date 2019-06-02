Наташа Королёва флиртовала с Николаевым на глазах у Тарзана

В свой 46-летний день рождения певица позволила себе много лишнего.

31 мая 2019 года самая зажигательная «ягодка» российской эстрады отмечала свой 46-летний день рождения. В честь этого события состоялся фееричный концерт, на котором именинница исполняла свои хиты. Муж Наташи Королёвой поздравил супругу песней Владимира Кузьмина «Моя любовь».

Но несмотря, на такой милый сюрприз, большим удивлением стало появление на сцене бывшего мужа певицы Игоря Николаева. На сцене, когда-то влюбленные друг в друга люди исполнили песню «Дельфин и Русалка». Для Николаева и Королёвой это просто хит 90-х, а тяжелые воспоминания о прошлом.

Ведь, как утверждала сама певица, Николаев написал эту песню после того, как приревновал её к первой любви – к парню, который наведался в гости, когда Королёва была уже известной певицей.

Недавно, «Ягодка» выставила отрывок видео, которое произвело неоднозначное впечатление на хейтеров. Во время выступления, Королёва откровенно «терлась» об Николаева, что вызвало некое недопонимание со стороны её подписчиков.

«Наташа, я конечно всё понимаю… Все Ваши действия на сцене это некий сценарий. Но не кажется ли вам, что это перебор? Так прижиматься к бывшему мужу? Я думаю, Тарзану было не очень приятно на это смотреть», «Наташа, кого я вижу рядом с вами! А где в это время был Тарзан? Не ревнует?», - комментировали подписчики.

Что это? Пиар ход или Наташа Королёва действительно флиртовала с Николаевым на глазах у Тарзана. Возможно, старые воспоминания вскружили голову певице, и она пустилась во все тяжкие.

Как утверждают психологи, во время кризиса среднего возраста женщина подсознательно будет искать пути вернуться в прошлое, тем самым восполнить ту неуверенность, которая имеется у неё на сегодняшний день. А, что в это время творилось в душе Сергея Глушко нетрудно догадаться.