Наташа Королёва флиртовала с Николаевым на глазах у Тарзана

View this post on Instagram

сьогодні телеканал Інтер транслює мій концерт з яким мене не пустили приїхати на мою батьківщину !!! Але я знаю що для музики і добрих хороших пісень немає меж і заборон !!! мій глядач я дуже чекаю нашої зустрічі і вірю що рано чи пізно це станеться !!! Дякую Інтер що з'єднуєш наші серця! з любов'ю ваша Наташа !!! #украина #киев #одесса #харьков #днепропетровск #полтава #львов #винница #кривойрог #интер #наташакоролева #символюности #деньрождения #бандакоролевой