Гузеева совсем «охамела»! Сябитову сделают новой ведущей «Давай поженимся!»

На это указывает скандальное поведение Ларисы на съемках, которое вряд ли нравится руководству, тенденция канала к развитию и отличная, по мнению фанатов, кандидатура в лице свахи Розы.

Программа «Давай поженимся!» имеет большую популярность у зрителей. Вот уже почти 11 лет Лара Гуз как ее ласково называют в сети занимает в шоу почетное место ведущей.

В последнее время Гузеева проявляет свой «хамоватый» характер в чрезмерно откровенной манере, считают фолловеры. Женщина не стесняется выматериться в прямом эфире или кого-то банально обозвать. Скорее всего, Ларисе скоро придется освободить годами насиженное место ведущей.

Вероятно, Сябитову сделают новой главой шоу «Давай поженимся!». По мнению фанатов, Роза – замечательная кандидатура на замену скандальной Гузеевой. Женщина давно знает шоу и сможет внести свой новый вклад в привычный устой программы. У «Первого канала» присутствует тенденция к развитию и росту, что станет отличным толчком к смене ведущего в полюбившемся шоу.

Сябитова и вправду достойна занять место ведущей шоу, считают фолловеры. Гузеева-то совсем уже «охамела»! Многие подписчики уверены, что программа «Давай поженимся!» с Сябитовой в «главной роли» ничуть не будет уступать по рейтингам хамоватой Гузеевой.