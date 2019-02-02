«Что она принимает?» – Неадекватное поведение Гузеевой обсуждают в сети

Харламов «открыл глаза» пользователям на невменяемость Первого канала.

Последние несколько месяцев Гарик Харламов активно «пиарит» Ларису Гузееву на своей странице в социальной сети Instagram. Комик смонтировал более десятка видео, в которые добавил самые громкие «ляпы» телеведущей во время эфира программы «Давай поженимся». Изначально «Бульдог» использовал только одну фразу, состоящую из двух матерных слов. Видимо, он подумал разнообразить контент и стал подыскивать не менее интересные выходки Гузеевой. В последнем ролике Лариса открыто обсуждала весьма щепетильную тему, касающуюся интимных отношений, а затем и вовсе сделала комичное лицо.

Фанаты Гарика сразу принялись обсуждать неадекватное поведение Гузеевой. Они уверены, что Харламов пиарит Ларису по-черному за деньги, чтобы поднять рейтинги программы и телеканала в целом. Других объяснений, почему он выставляет ее на посмешище, россияне пока найти не могут.

«Что она принимает?» – у некоторых появились и такие мысли, ведь Гузеева раньше не позволяла себе подобных выходок, тем более на Первом канале. Многие считают, что телеканал окончательно «скатился», раз его руководство допускает нецензурную лексику и пошлости в эфире. Не исключено, что вскоре Гузееву «попросят» с нагретого места. Учитывая то, что «Первый» ассоциируется у многих россиян с правительством, артистке навряд ли позволят вести себя так, буквально выставляя на посмешище государство.