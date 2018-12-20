Замена Гриценко. Оганесян может бросить Черно ради Бузовой

Вчера, 23:20 \\ Шоу-бизнес

Видимо, Йосифу придется «приударить» за Ольгой ради «хайпа» и рейтингов шоу.

 Давно ходят слухи о том, что пары на «Доме-2» заключаются не «ангелами на небесах», а редакторами шоу с оглядкой на то, какой дуэт будет интереснее всего смотреться на экране. Например, пара участницы с полной фигурой Александры Черно и худого Иосифа Оганесяна, по этой логике, могла быть дерзким сценарным решением, которое себя окупило. Кроме того, считается, что Роман Гриценко некогда ухаживал за ведущей шоу Ольгой Бузовой только потому, что это спасало его от выгона.

Теперь же, когда Гриценко нет на проекте, редактора, видимо, ищут ему замену, и ею может стать муж Черно - Оганесян может бросить Сашу ради Бузовой, а рейтинги, должно быть, взлетят из-за этого. Конечно, это только теория, но уже сейчас видно, как «Дом-2» навязывает Бузовой Йосю.

 Но, как бы не отнекивалась Бузова, видимо, руководство ее все-таки смогло «уломать» - в новом посте на своей странице, она говорит о своей полноте. Уж не пытается ли она таким образом «закадрить» Оганесяна?

Хочется верить, что все-таки до настолько дерзкого эксперимента не дойдет. Хотя, стоит помнить, что сами участники шоу отрицают, что организаторы проекта имеют на них сильное влияние, а если это правда, то рушиться вся теория о том, что Йося может закрутить роман с Бузовой по их велению.

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Автор - Твардовская Нина
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Замена Гриценко. Оганесян может бросить Черно ради Бузовой

 Видимо, Йосифу придется «приударить» за Ольгой ради «хайпа» и рейтингов шоу.

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