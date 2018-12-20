Замена Гриценко. Оганесян может бросить Черно ради Бузовой

Видимо, Йосифу придется «приударить» за Ольгой ради «хайпа» и рейтингов шоу.

Давно ходят слухи о том, что пары на «Доме-2» заключаются не «ангелами на небесах», а редакторами шоу с оглядкой на то, какой дуэт будет интереснее всего смотреться на экране. Например, пара участницы с полной фигурой Александры Черно и худого Иосифа Оганесяна, по этой логике, могла быть дерзким сценарным решением, которое себя окупило. Кроме того, считается, что Роман Гриценко некогда ухаживал за ведущей шоу Ольгой Бузовой только потому, что это спасало его от выгона.

Теперь же, когда Гриценко нет на проекте, редактора, видимо, ищут ему замену, и ею может стать муж Черно - Оганесян может бросить Сашу ради Бузовой, а рейтинги, должно быть, взлетят из-за этого. Конечно, это только теория, но уже сейчас видно, как «Дом-2» навязывает Бузовой Йосю.

Но, как бы не отнекивалась Бузова, видимо, руководство ее все-таки смогло «уломать» - в новом посте на своей странице, она говорит о своей полноте. Уж не пытается ли она таким образом «закадрить» Оганесяна?