Смеющиеся над обезьянами Тарзан и Королёва взбесили защитников животных

Наташу Королёву с мужем пригласили посмотреть на цирковых животных. Ужасные условия, в которых находились звери, и поведение артистов разгневали поклонников.

В Цирке на Цветном Бульваре проходило представление «Бурлеск», которое посетили в качестве зрителей Наташа Королёва, её супруг Дмитрий Глушко (Тарзан) и юмористка Елена Воробей.

В после представления именитых гостей пригласили посмотреть на цирковых животных. Артистов сопроводили в отдельное помещение, где они познакомились с обезьянкой по имени Ираклий.

Также они увидели условия содержания цирковых зверей, которые можно с уверенностью назвать ужасными. Это заметили и пользователи Instagram, куда артисты выложили видео и сторис из-за кулис цирка.

Звёздное трио действительно восхищалось романтикой цирка, и их нисколько не смутили крохотные клетки.

Впрочем, возможно своей реакцией артисты попытались просто отблагодарить сотрудников цирка, оказавших им такой радушный приём. Ведь было бы мягко говоря не вежливо на начать на экскурсии возмущаться животными в клетках, как взбешённые зоозащитники в комментариях.