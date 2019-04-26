Подруга важнее? Пынзарь могла «бросить» сына ради вечеринки

Сегодня, 08:56 \\ Шоу-бизнес

Поехала в Москву на день рождения и пропустила школьное выступление, из-за чего не поддержала на линейке своего старшего ребёнка — Артёма.

Поведение бывшей участницы проекта «Дом-2» вызывает большое волнение у поклонников. Недавно прошёл последний звонок в школе, где учится Артём. Сергей Пынзарь поделился с подписчиками прямой трансляцией и видео-историями в instagram. Артём участвовал в качестве первоклассника, который желал выпускникам счастливого пути в будущем.

Дарья же также опубликовала видео-историю в instagram, которое было добавлено одном временном промежутке с Сергеем. Однако Пынзарь на нём находится в гостях у своей подруги Елены, у которой недавно был день рождения. Возможно, что ради этой вечеринки она «бросила» сына.

По ранее известным фактам Даша отправилась в Москву, чтобы снять швы после недавней пластической операции. Даже после выполнения своей задачи в столице России она не поспешила домой на день рождения младшего сына — Давида, а отправилась наращивать волосы. Теперь же она отрывалась в караоке на вечеринке.

По всей видимости, которую создаёт сама Пынзарь, подруга ей важнее собственной семьи, потому что ради неё она пропустила одни из самых важных моментов в жизни детей. Впрочем, возможно, что есть другая более важная причина её отсутствия.

Такое отношение к собственным детям компрометирует девушку как заботливую мать. Если взглянуть на все факты, то можно подумать, что Дарья больше заботиться о своей внешности и подругах, чем о собственных детях, которые сейчас находятся с заботливым отцом и бабушкой в Турции.


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Автор - Дарина Ваулова
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