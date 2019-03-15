Роман больше не тайный – Леди Гага осчастливила Брэдли Купера поцелуем

Разрыв актера с Ириной Шейк, видимо, все-таки связан с романом на съемочной площадке.

Недавно в Сети появилась информация, что американский актер Брэдли Купер расстался со своей девушкой – российской моделью Ириной Шейк. Пара встречалась несколько лет, и в 2017 году у них родилась дочь, но даже ребенок не мог спасти семью. Хоть и Купер всячески отрицает причастность Леди Гаги, скорее всего, именно она повлияла на их отношения. Вместе с ней он снялся в фильме «Звезда родилась», после чего стали распространяться слухи об их интрижке. Судя по новым фото, знаменитости все-таки сошлись и «спалили» роман.

На фото заметно, что возле губ Купера остались следы помады такого же цвета, который использовала Леди Гага. Актер буквально сияет, ведь получается, что Леди Гага осчастливила его своим поцелуем. Неужели их роман больше не тайный? Звезды сами еще раз подогрели сплетни и не исключено, что вскоре признаются в более близких отношениях, чем просто дружба. О том, что думает Шейк по этому поводу, пока не известно. Очевидно одно: модель не будет рада этой новости.