Развод и по углам. Олег Газманов продолжает жить с бывшей в одной квартире

Сегодня, 09:25 \\ Шоу-бизнес

Такие предположения высказывают пользователи сети, после того, как Газманов признался, что они с женой спят в разных спальнях

Недавно Олег Газманов был приглашён на авторскую программу Леры Кудрявцевой, которая брала интервью у знаменитого эстрадного исполнителя. Газманов рассказал про свою творческую жизнь, поведал о недавней борьбе с опухолью на голосовых связках и случайно взболтнул лишнего. Певец поделился, что со своей супругой они спят в разных спальнях. Что безусловно, показалось очень странным. Где это видано, что любящие друг-друга муж и жена спали по раздельности?

Певец сослался на усталость и необходимость своего личного пространства, мол это важно, как для супруги, так и для него. Но ведь с финансовыми возможностями, которые имеются у семьи Газмановых, можно было решить эту проблему по-другому. Например, купить огромную кровать и по вечерам заниматься чтением книг. Неужели когда-то любящие друг-друга люди настолько охладели в своих чувствах, что даже не могут представить себе лечь в одну кровать?

Сомнительно, неправда ли? Скорее всего, есть причина весомее, например развод и по углам. Но странно то, что Олег Газманов продолжает жить с бывшей в одной квартире. Тогда можно предположить, что любовные чувства между Олегом и его женой Мариной сошли на нет, но при этом они остались хорошими друзьями.

Поэтому и живут под одной крышей, не мешая друг-другу строить личную жизнь. Пока данная информация строиться на догадках и предположениях, но как это часто бывает, звёздам не удаётся скрыть факты из своей личной жизни и позже они подтверждают или опровергают информацию в сети.

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Автор - Ангелина Гордон
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