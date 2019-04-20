Довыпивался за любовь: Проскурякова отберет дочь у Николаева из-за его алкогольной зависимости – сеть

Сегодня, 01:00 \\ Шоу-бизнес

Бутылка его сгубит, и жена «по миру пустит» – пользователи сети уверены, что из-за пристрастия к выпивке композитор потеряет самое дороге в его жизни – семью.

Игорь Николаев славится в сети своей любовью к алкоголю. Ранее его жена Юлия Проскурякова публиковала в своем Instagram пост о том, что боится перечить мужу и говорить ему «слово против». Подписчики решили, что необоснованная тирания Николева связана с его пристрастием «к бутылке».

В сети сообщают, что Проскурякова отберет маленькую дочь у Николаева из-за его алкогольной зависимости. Вряд ли женщина сможет терпеть «алкоголика» в семье на протяжении долго времени. Чаще всего люди с данной зависимостью и в таком возрасте как Игорь не могут завязать с пагубной привычкой самостоятельно. Довыпивался за любовь, иронизируют над композитором пользователи интернета.

Жена Николаева лишит его самого дорогого – маленькой дочери Вероники, утверждают фолловеры. Алкогольная зависимость отца может крайне сказаться на подрастающем ребенке и его психике. Ведь если дочь Николаева увидит его «пьяные концерты», девочке сложно будет объяснить, что папа не всегда такой, считают подписчики.

Юлия Проскурякова лишит родительских прав Николаева и уедет с Вероникой подальше от отца-алкоголика, уверены фолловеры. Они считают, что женщина примет правильное решение и лишит дочь возможности видеться с отцом до его полной реабилитации, если же конечно он все-таки решит вылечиться от своей зависимости.

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Автор - Валерия Кирсанова
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