Где дочка, Вика? Дайнеко могла похудеть из-за стресса от потери ребёнка

Сегодня, 07:43 \\ Шоу-бизнес

После родов она сбросила вес до 47 кг. Скорее всего, загульная жизнь певицы заставила Клеймана забрать Лидию у матери.

Знаменитая российская певица Вика Дайнеко раньше часто публиковала в сеть фотографии с дочерью или же писала о ней. По словам девушки, трёхлетняя Лидия уже рвалась на сцену как и мать. Однако в последние месяцы о маленькой дочери совсем не слышно от матери.

12 Мая популярная российская певица отметила свой 32-ой День Рождения. Девушка недавно опубликовала на своей странице в Instagram новую публикацию, где продемонстрировала подписчикам стройную фигуру. В международный День Матери Виктория не порадовала фанатов даже словами о дочери, что очень подозрительно.

Жизнь певицы всегда привлекала множество взглядов поклонников, потому что она наполнена вечеринками и светскими мероприятиями. Важно отметить, что бывший супруг Виктории жаловался СМИ на совместную жизнь с девушкой.

Среди устрашающих сцен семейного быта, которые описывал Дмитрий, были драки и обливание его горячим чаем. А однажды она якобы толкнула его, да так, что он упал и получил травму головы.

Остаётся вопрос о дочери, ведь не понятно, где дочка сейчас. Вика могла похудеть из-за стресса от вероятной потери ребёнка, которого мог отсудить или забрать к себе Клейман из-за страха за психическое и физическое состояние Лидии.

Виктория сообщила, что секрет такого похудения состоит в ограничении питания. Полтора года знаменитость не занимается спортом, потому что ей не нравится рельеф на теле, который напоминает мужской. Однако просто ограничившись едой сложно добиться такого результата. Скорее всего, на быстрое похудение сказался и стресс.

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Автор - Дарина Ваулова
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