С кем останутся дети? Пынзарь может бросить жену из-за ее пристрастия к силикону

Вечная пластика, «ботокс» и операции - Даша рискует потерять мужа, если не остановится в своей «погоне за красотой», считают фанаты.

Бывшая участница Дом-2 славится своим пристрастием к «силикону». Она ищет изъяны в своей внешности, пытаясь сделать ее более похожей на современные идеалы красоты, утверждают поклонники.

Судя по всему, «семейное счастье» Пынзарь может бросить жену из-за ее пристрастия к силикону. Бесконечная и вечная «погоня за красотой» вряд ли стоит маленьких денег. Вероятно, средства на операции для нее выделяет именно супруг.

Кому захочется видеть рядом с собой «перекаченную куклу»? Фанаты предположили, что Пынзарь устанет терпеть «ботокс» жены и уйдет от нее. Тем более, если учесть то, сколько денег из семейного бюджета тратит Дарья на бесполезные процедуры по «уродованию» себя, уверены злопыхатели звезд.

Интересно, с кем останутся дети? Вероятнее всего, Пынзарь захочет получить отцовство над детьми, судя по его Instagram и многочисленным совместным фото с ними. Вероятно, мальчишки на постоянной основе будут жить с Сережей и на выходных и праздниках проводить время с матерью.

Стоит сказать, что в настоящее время Сергей как будто старается «отгородиться» от жены. На некоторых фото можно заметить, как Дарья «лезет» в кадр к мужу против его желания, причем сама пришет об этом.

«Красивая картинка» в Instagram не значит, что жизнь счастливая. Поклонники пары уже не раз замечали, что излишняя «показушность» Пынзарь на самом деле скрывает за собой большие проблемы в семье.