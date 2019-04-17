«Подкат» через свекровь. Пынзарь «присмотрела» замену мужу на случай развода

Сегодня, 17:30 \\ Шоу-бизнес

«Готовь сани летом» - а поиски нового любовника, видимо, Даша, перестраховавшись, начала с флирта с Барзиковым.

Слухи о проблемах в семье Даши и Сергея Пынзарь появились ещё несколько месяцев назад: в погоне за идеалами красоты Даша буквально отдалилась от мужа и детей. За чрезмерным пристрастием к «силикону» девушка рискует стать попросту «перекачанной куклой», что вряд-ли оценит супруг — на этом фоне паре даже прогнозируют расставание. Но, судя по всему, Даше на этот счёт переживать не стоит, ведь Пынзарь, видимо, уже «присмотрела» замену мужу на случай развода. В соцсети замужняя звезда «Дома-2» оказывает неоднозначные знаки внимания 26-летнему экс-участнику телестройки.

Так, в аккаунте Ивана Барзикова Даша не только «оценила» снимки молодого парня, но и решила «подкатить» к потенциальному любовнику через свекровь: «Передавай привет маме», — оставила двусмысленный комментарий Пынзарь под совместным фото Ивана с матерью. Не исключено, что экс-участница «Дома-2» решила перестраховаться, и заранее «пристроить» личную жизнь на случай ухода Сергея. Как бы там ни было, а таким публичным флиртом Даша не только подогрела догадки о проблемах в паре, но и поставила под сомнения правдивость семейной идиллии, которой так «кичатся» Пынзари.

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Автор - Лера Тихомирова
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