«Совести нет, всю потеряли» - Миро осудила дочь Алсу за желание продолжать карьеру певицы

Сегодня, 19:45 \\ Шоу-бизнес

Микелла точно живет в параллельной реальности, если собирается выходить на сцену после скандала, пишет блоггер.

 Блоггер Лена Миро недавно высказалась о том, что дочь певицы Алсу Микелла Абрамова собралась продолжать карьеру. Громкий скандал на шоу «Голос.Дети», когда большая часть зрителей на словах больше поддерживала других участников, а в итоге победила Микелла, стал достаточно резонансным.

Общество, в том числе и многие звезды, считало, что девочка победила нечестно, а пользователи Сети пророчили дочери Алсу полное забвение. Но нет, девочка, сказала, что запишет пару песен и продолжит восхождение к вершинам славы. Миро же жестко осудила желание девочки продолжать карьеру певицы, подчеркнув наглость ее поведения.

Зрители, к которым хочет выходить Абрамова, «считают ее пение дрянью», пишет блоггер и тут же подчеркивает, что мнение аудитории семью победительницы «Голос. Дети» не интересует. Якобы, богатая семья мужа Алсу «набила карманы» деньгами от продажи нефти, а теперь им «хочется петь от счастья», а на всех остальных им «совершенно плевать». «Совести нет, всю потеряли», - подытоживает свое высказывание блоггер.

Поделиться новостью:
Автор - Твардовская Нина
Главное за неделю

Сынок «нарисовался»? Игорь Николаев может скрывать от Проскуряковой внебрачного ребенка

Интрижки, измены и молодые девушки – фанаты уверены, что музыкант долгое время вел...

Королёва, ау! Горбань пытается увести Тарзана с помощью вызывающих видео - сеть

Пока Мама Наташи Королёвой полностью переключила внимание дочери на себя, Сергей Глушко...

Что скажет Даша? Незнакомка «спалила» интрижку Сергея Пынзарь

Об этом говорит подозрительная фотография девушки в instagram с подписью «Культурные...

Любовник «наградил»? Предполагаемая беременность Королевой не связана с Тарзаном

Об этом говорят в сети, рассматривая отношения пары и приближенных мужчин певцы.

Сбежит от Тарзана? Королёва после слухов о разводе намекнула на переезд в Украину

 Измены мужа или провальная карьера могли подтолкнуть певицу на крайние меры.

Тарзан, кусай локти! Королева может бросить супруга ради давнего воздыхателя

«Первый поцелуй! Первая любовь!», - поклонник, похоже, намекнул на любовную связь с...

Плевать на судьбу Веры? Дочь Началовой отправится в детский дом по указанию отца

Считают фанаты. Они уверены, что Евгений освободится от родительских обязанностей и...

Матильда вернулась? Шнуров может изменять супруге с бывшей женой

Силуэт в зеркале певца очень похож на экс-возлюбленную Сергея.

Черный список авиакомпании навсегда: Аэрофлот больше не примет Собчак на свой борт после скандала в самолете

 Телеведущая нецензурно бранью выражалась в самолете за то, что ей пришлось долго ждать...

«Если Агутин может, то и я»: Николаев высмеял коллегу за недалекость

 Артист рассказал фанатам про однообразие постов своего друга.

Липосакция или диета? Лариса Долина сильно похудела после болезни

63-летняя певица смогла взять себя в руки и сбросить лишние килограммы, несмотря на недуг...

«Шмотки для престарелой тётки»: Сеть высмеяла внешний вид Наташи Королёвой

Возможно, именно из-за семейных проблем - 45-летняя «ягодка» опустила руки и превратилась...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ