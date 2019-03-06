«Совести нет, всю потеряли» - Миро осудила дочь Алсу за желание продолжать карьеру певицы

Микелла точно живет в параллельной реальности, если собирается выходить на сцену после скандала, пишет блоггер.

Блоггер Лена Миро недавно высказалась о том, что дочь певицы Алсу Микелла Абрамова собралась продолжать карьеру. Громкий скандал на шоу «Голос.Дети», когда большая часть зрителей на словах больше поддерживала других участников, а в итоге победила Микелла, стал достаточно резонансным.

Общество, в том числе и многие звезды, считало, что девочка победила нечестно, а пользователи Сети пророчили дочери Алсу полное забвение. Но нет, девочка, сказала, что запишет пару песен и продолжит восхождение к вершинам славы. Миро же жестко осудила желание девочки продолжать карьеру певицы, подчеркнув наглость ее поведения.

Зрители, к которым хочет выходить Абрамова, «считают ее пение дрянью», пишет блоггер и тут же подчеркивает, что мнение аудитории семью победительницы «Голос. Дети» не интересует. Якобы, богатая семья мужа Алсу «набила карманы» деньгами от продажи нефти, а теперь им «хочется петь от счастья», а на всех остальных им «совершенно плевать». «Совести нет, всю потеряли», - подытоживает свое высказывание блоггер.