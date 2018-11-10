Пора на покой? Успенская покинет сцену из-за проблем со здоровьем

Фанаты уверены в этом. Жуткие боли от воспаления легких она могла прикрыть выступлением дочери.

Певица недавно порадовала своих подписчиков и фанатов выступлением своей дочери Татьяны, которая так похожа голосом на знаменитую мать - Любовь. В новой публикации российская певица опубликовала в instagram новое видео. На нём запечатлено, как Татьяна Плаксина — дочь певицы от четвёртого мужа — выступала на сцене, затмив голосом свою мать.

На радость фанатам Успенская написала под видео: «Оно не было запланированным и Татьяна, без единой репетиции, выступила великолепно. Я горжусь!». Фанаты решили, что незапланированное выступление Тани было необходимо, чтобы мать смогла уйти со сцены из-за плохого самочувствия.

Действительно, сообщив, что девушка не должна была выступать, Любовь подвергла себя слухам и домыслам. Одним из самых оправдывающих слухов стало состояние здоровья 65-летней певицы.

В сети ни один раз говорилось, что Успенская покинет сцену из-за проблем со здоровьем, в частности из-за проблем с лёгкими, которые заставят женщину уйти на покой. Певица в прошлом году была госпитализирована, медики диагностировали ей воспаление лёгких.

Из-за госпитализации певице пришлось отменить около двадцати концертов в разных городах. Не исключено, что старый диагноз начал прогрессировать и заставил певицу скрыть проблемы со здоровьем на концерте, отправив на сцену свою дочь.

Многие пользователи уверены, что исполнительнице пора заняться личным благополучием. Например, как Алла Пугачёва, которая ушла со сцены ради сохранения здоровья, занимаясь семьёй.



