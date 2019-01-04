«Травили» с самого детства. Барановская решилась на пластику из-за жестокости подруг

«Издевательства» в школе могли стать причиной проблем в личной жизни телеведущей.

В одном из недавних выпусков «Модного приговора» Юлия Барановская призналась, что в школьные годы подруги издевались над ней. Приятельницы, по словам телеведущей, очень часто критиковали ее за внешность и называли «страшненькой». Судя по всему, Барановская не просто так до сих пор помнит, что ее «травили» с самого детства. Не исключено, что у телеведущей еще со школьных лет развились комплексы по поводу внешности, и все из-за жестокости подруг.

Похоже, комплексы остались у Юлии и спустя много лет после окончания школы. Вполне очевидно, что именно из-за давних насмешек со стороны приятельниц, которых она считала своими настоящими подругами, Барановская и решилась на пластику. Едва став популярной телеведущей, Юлия тут начала преображаться. Однако, если учесть проблемы в личной жизни Барановской, можно предположить, что внешние преображения не помогли ведущей избавиться от комплексов.

Юлия Барановская и Андрей Аршавин расстались еще в 2013 году. Казалось бы, за это время телеведущая могла бы уже забыть футболиста, бросившего ее с детьми, однако Юлия как будто не хочет никого к себе подпускать. Возможно, на это повлияли комплексы по поводу внешности, которые развились еще в детстве. А это в свою очередь приводит к неуверенности в себе, боязни отношений, заниженной самооценке. К тому же, Юлия, видимо, попросту боится снова довериться мужчине, который может бросить ее точно так же, как Аршавин.