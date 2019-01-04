«Травили» с самого детства. Барановская решилась на пластику из-за жестокости подруг

Сегодня, 10:00 \\ Шоу-бизнес

«Издевательства» в школе могли стать причиной проблем в личной жизни телеведущей.

В одном из недавних выпусков «Модного приговора» Юлия Барановская призналась, что в школьные годы подруги издевались над ней. Приятельницы, по словам телеведущей, очень часто критиковали ее за внешность и называли «страшненькой». Судя по всему, Барановская не просто так до сих пор помнит, что ее «травили» с самого детства. Не исключено, что у телеведущей еще со школьных лет развились комплексы по поводу внешности, и все из-за жестокости подруг.

Похоже, комплексы остались у Юлии и спустя много лет после окончания школы. Вполне очевидно, что именно из-за давних насмешек со стороны приятельниц, которых она считала своими настоящими подругами, Барановская и решилась на пластику. Едва став популярной телеведущей, Юлия тут начала преображаться. Однако, если учесть проблемы в личной жизни Барановской, можно предположить, что внешние преображения не помогли ведущей избавиться от комплексов.

Юлия Барановская и Андрей Аршавин расстались еще в 2013 году. Казалось бы, за это время телеведущая могла бы уже забыть футболиста, бросившего ее с детьми, однако Юлия как будто не хочет никого к себе подпускать. Возможно, на это повлияли комплексы по поводу внешности, которые развились еще в детстве. А это в свою очередь приводит к неуверенности в себе, боязни отношений, заниженной самооценке. К тому же, Юлия, видимо, попросту боится снова довериться мужчине, который может бросить ее точно так же, как Аршавин.

Поделиться новостью:
Автор - Анна Журавлева
Главное за неделю

Королёва, ау! Горбань пытается увести Тарзана с помощью вызывающих видео - сеть

Пока Мама Наташи Королёвой полностью переключила внимание дочери на себя, Сергей Глушко...

Тарзан, кусай локти! Королева может бросить супруга ради давнего воздыхателя

«Первый поцелуй! Первая любовь!», - поклонник, похоже, намекнул на любовную связь с...

«Развод и нищета»: Таролог предсказала дальнейшую судьбу Игоря Николаева

Сопьется через пару лет – гадалка рассказала о проблемах музыканта с женой и алкогольной...

Замуж не выйдет? Шпица находится в поисках лучшего партнера

Об этом свидетельствуют редкие выходы пары в свет и нежелание Екатерины провести...

Меган Маркл родила сына! Принц Гарри впервые стал отцом

 Герцогиня Сассекская подарила мужу наследника.

Черный список авиакомпании навсегда: Аэрофлот больше не примет Собчак на свой борт после скандала в самолете

 Телеведущая нецензурно бранью выражалась в самолете за то, что ей пришлось долго ждать...

«Если Агутин может, то и я»: Николаев высмеял коллегу за недалекость

 Артист рассказал фанатам про однообразие постов своего друга.

Любовник «наградил»? Предполагаемая беременность Королевой не связана с Тарзаном

Об этом говорят в сети, рассматривая отношения пары и приближенных мужчин певцы.

Липосакция или диета? Лариса Долина сильно похудела после болезни

63-летняя певица смогла взять себя в руки и сбросить лишние килограммы, несмотря на недуг...

«Шмотки для престарелой тётки»: Сеть высмеяла внешний вид Наташи Королёвой

Возможно, именно из-за семейных проблем - 45-летняя «ягодка» опустила руки и превратилась...

Ребенок не от мужа? Боярская скрывает «нагулянного» сына от общества - сеть

Ни в мать, ни в отца – малыш Елизаветы, по мнению поклонников, является результатом измен.

«Я без морщин, без седины и белыми зубами» - Гузеева ответила на подозрения в пластике

 Слишком много «сделано» во внешности артистки, а ведь без этого она была бы красивее,...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ